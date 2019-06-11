Власти Петербурга увеличили субсидирование приютов для животных до 5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Некоммерческие организации, занимающиеся опекой безнадзорных животных на территории Санкт-Петербурга, в 2019 году получат финансовую поддержку из бюджета города почти на 5 млн рублей. Соответствующее постановление подписал во вторник врио губернатора Александр Беглов, говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

"Постановление позволит оказать приютам финансовую поддержку и, таким образом, будет способствовать обеспечению благополучной эпизоотической обстановки в городе. В бюджете Санкт-Петербурга на эти цели заложено 4 млн 960 тыс. 500 рублей", - говорится в сообщении.

Согласно закону Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга, в 2018 году на те цели было выделено 4 млн 60 тыс. рублей. Таким образом, субсидирование приютов для животных в 2019 году увеличено на 22%.

В постановлении "О предоставлении в 2019 году субсидий на содержание на территории Санкт-Петербурга приютов для безнадзорных животных" определены условия для организаций, которые хотят участвовать в конкурсе на субсидии. Основные требования - некоммерческая направленность организации, регистрация и осуществление профильной деятельности на территории России.