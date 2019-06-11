Хуциев, Фадеев и Пересильд рассказали в "Руском пионере", что для них значит "сделать шаг"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Темой июньского номера журнала "Русский пионер" стало словосочетание "сделать шаг". На страницах издания высказались режиссер Марлен Хуциев, композитор и продюсер Максим Фадеев, заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд и другие культурные деятели.

В колонке под названием "Черновик" Хуциев рассказывает о своих последних днях, проведенных в больнице. Он делится воспоминаниями о разных моментах жизни и размышлениями о смерти. В "Русском пионере" уже выходили статьи Хуциева после смерти режиссера 19 марта 2019 года. По словам главного редактора, в следующем номере журнала выйдет еще одна, последняя колонка Хуциева.

"Марлен Хуциев до последнего писал свои колонки в "Русский пионер". И вообще писал о том, чем он там жил, в больнице, даже умирая. Записывал последние дни своей жизни. Эти записи остались после его смерти, и по сути это готовые колонки", - сказал ТАСС главный редактор журнала Андрей Колесников.

Фадеев поделился в своей колонке "Радар победителя", на что он ориентируется, принимая те или иные решения, и о каких из них он сожалеет. "Глухота, тяжелые операции на сердце - в жизни было многое, но, кажется, все это было для того, чтобы судьба привела меня к тому, что я имею сейчас, сделала таким, какой я есть в данный момент", - отметил он. Продюсер высказался также об особенностях работы с артистами, в том числе с артистами-детьми.

Пересильд рассказала читателям "Русского пионера" о важных шагах, предпринятых ею, о начале театральной карьеры, учреждении благотворительного фонда "Галчонок" и дебютной режиссерской работе. "Я иду по жизни большими шагами - иногда падаю, потом встаю и двигаюсь дальше", - подчеркнула актриса.

Колонки, посвященные словосочетанию "сделать шаг", также написали музыкант Андрей Макаревич, журналист, писатель Дмитрий Быков, писатель Виктор Ерофеев и многие другие. Новый номер "Русского пионера" поступит в продажу 12 июня.