{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под главным храмом Псковской области обнаружен разлом грунта

По словам митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), разлом под Свято-Троицким кафедральным собором связан с глубинными процессами

ПСКОВ, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты выявили разлом грунта под Свято-Троицким кафедральным собором, который является главным храмом Псковской области. Об этом сообщил во вторник митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который является председателем Патриаршего совета по культуре и членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

"Состояние грунтов под Троицким собором Кремля: там большая проблема, судя по всему, там разлом, связано это с глубинными процессами", - сказал Тихон на совещании, которое прошло в Пскове под руководством вице-премьера РФ Алексея Гордеева и было посвящено укреплению берегов на территории Снетогорского и Мирожского монастырей.

По словам Тихона, опасения специалистов также вызывает состояние уникальных карстовых пещер, расположенных в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, одном из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей.

"Проблемы, которые мы выявили совсем недавно, - это Псково-Печерский монастырь, сейчас у нас там работает группа изыскателей, гидрогеологи, геологи, и они выявили крайне тревожные моменты в склонах Псково-Печерского монастыря, в пещерах", - сказал Тихон.

Карстовые пещеры на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек.

Свято-Троицкий кафедральный собор располагается в центре Псковского кремля. Сегодняшнее, четвертое по счету, здание собора было построено в конце XVII века на месте, где стояли предыдущие три храма. Первое здание Троицкого собора было построено в X веке по распоряжению княгини Ольги. Храм был деревянным и простоял до первой половины XII века, был уничтожен пожаром.

Теги
РоссияПсковская область
Мальчики из Брянской области награждены медалями Форума маленьких героев за спасение детей
Даниил Мельник спас провалившегося под лед третьеклассника, а Глеб Рогачев отбил ребенка от стаи бродячих собак
Читать полностью