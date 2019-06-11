Под главным храмом Псковской области обнаружен разлом грунта

ПСКОВ, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты выявили разлом грунта под Свято-Троицким кафедральным собором, который является главным храмом Псковской области. Об этом сообщил во вторник митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который является председателем Патриаршего совета по культуре и членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

"Состояние грунтов под Троицким собором Кремля: там большая проблема, судя по всему, там разлом, связано это с глубинными процессами", - сказал Тихон на совещании, которое прошло в Пскове под руководством вице-премьера РФ Алексея Гордеева и было посвящено укреплению берегов на территории Снетогорского и Мирожского монастырей.

По словам Тихона, опасения специалистов также вызывает состояние уникальных карстовых пещер, расположенных в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, одном из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей.

"Проблемы, которые мы выявили совсем недавно, - это Псково-Печерский монастырь, сейчас у нас там работает группа изыскателей, гидрогеологи, геологи, и они выявили крайне тревожные моменты в склонах Псково-Печерского монастыря, в пещерах", - сказал Тихон.

Карстовые пещеры на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек.

Свято-Троицкий кафедральный собор располагается в центре Псковского кремля. Сегодняшнее, четвертое по счету, здание собора было построено в конце XVII века на месте, где стояли предыдущие три храма. Первое здание Троицкого собора было построено в X веке по распоряжению княгини Ольги. Храм был деревянным и простоял до первой половины XII века, был уничтожен пожаром.