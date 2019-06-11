Гитарист группы "Бахыт-компот" возмущен запретом на въезд на Украину

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Гитарист группы "Бахыт-компот" Ян Комарницкий возмущен, что украинские пограничники отказали ему во въезде в страну из-за посещения Донецка в 2016 году. Об этом ТАСС заявил сам музыкант.

"Пограничники украинские решили надо мной поиздеваться и успешно с этим справились. Я крайне возмущен этой ситуацией, - рассказал он. - Мне показали фотографию 2016 года, где я в составе группы "Бахыт-компот" выступаю в Донецке, и сказали, что это нарушение украинского законодательства, так как в Донецк, как и в Крым, ездить, оказывается, нельзя".

По словам Комарницкого, пограничники "дали ясно понять", что "мстят за издевательство над гражданами Украины", и продержали музыканта до депортации в здании аэропорта Жуляны с полудня до утра следующего дня без воды и еды. "Мне кажется, даже с пленными и заключенными так не поступают, но для украинских пограничников, видимо, никакие человеческие законы не писаны", - резюмировал музыкант.

Ранее в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили, что гитаристу запрещен въезд в страну сроком на три года из-за его поездки в Донецк. Комарницкий был вынужден вернуться обратно в Минск.

Всего, по данным Госпогранслужбы, с начала года пограничники отказали в пересечении границы и вернули обратно 20 российских деятелей культуры и искусства, которые якобы нарушили украинское законодательство.

Ранее во вторник в администрации Госпогранслужбы сообщили, что с начала года въезд в страну запретили 645 гражданам России.