Реставраторы в Петербурге освободят от лесов Ростральные колонны на время "Алых парусов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Реставраторы прервали работы на Ростральных колоннах в центре Санкт-Петербурга для того, чтобы строительные леса не испортили пейзаж стрелки Васильевского острова во время праздника выпускников "Алые паруса". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"В связи с подготовкой к проведению праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса", который состоится 23 июня, а также к организации прямой телевизионной трансляции этого мероприятия, временно приостановлены работы по реставрации скульптур южной Ростральной колонны (расположенной ближе к Дворцовому мосту). Сегодня начат демонтаж строительных лесов и ограждения вокруг скульптур Невы и Волхова", - говорится в сообщении.

Перерыв в работе будет сделан на ранней стадии процесса реставрации и не скажется на сохранности скульптур. Специалисты приступили к работе в середине мая и успели расчистить скульптуры от загрязнений и приступить к расшивке трещин. "24 июня будут вновь выставлены леса, и реставрация будет продолжена. Завершить работы предполагается до конца августа 2019 года", - уточнили в КГИОП.

Ростральные колонны высотой 32 м дополняют ансамбль стрелки Васильевского острова со зданием биржи и пандусами, который в начале XIX века спроектировали Жан-Франсуа Тома де Томон и Андреян Захаров. У подножия колонн установлены скульптуры из пудостского туфообразного известняка, символизирующие четыре реки - Волгу, Днепр, Неву и Волхов.

Изначально колонны использовались в качестве маяков для кораблей, идущих в торговый порт. В чашу на их вершинах наливали смолу или масло и поджигали. В 1957 году в колоннах было установлено газовое оборудование, с помощью которого на вершине зажигается огонь по торжественным случаям. В этом году было принято решение о комплексной реставрации скульптур, поскольку на них было обнаружено большое количество повреждений.