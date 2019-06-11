В Ярославской области открылся лагерь по стандартам "Артека"

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июня. Проект "Артек Ярославии" на базе лагеря имени Горького открылся в Ярославской области. Он будет работать по стандартам международного детского центра "Артека", написал на своей странице в Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.

"Сделали все для того, чтобы дети во время летних каникул могли получать дополнительное образование, участвовать в спортивных мероприятиях, встречаться с интересными людьми. Первая смена - из четырех запланированных - проходит под контролем вожатых из "Артека" и студентов ярославских вузов, которые прошли стажировку в международном детском центре", - написал Миронов.

Губернатор отметил, что проект в дальнейшем может стать круглогодичным. На торжественной линейке Миронов подарил лагерю несколько комплектов мячей. Он побывал в корпусах, осмотрел спортивный зал, жилые комнаты.

У каждого отряда свой профиль - туристический, медицинский, театральный, предпринимательский и другие. Партнерами проекта являются ярославские вузы, при их поддержке в лагере работают студии детского творчества. За лето в программах лагеря смогут поучаствовать около 2 тыс. детей.

Как сообщалось ранее, "Артек" направил в Ярославль своих воспитателей, старших вожатых и методистов. Они проконтролируют работу проекта. К 2024 году планируется распространить проект на все регионы России. В 2019 году лагеря откроются в Ярославской и Курской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.