СК проверит информацию о брошенных банковских документах с данными клиентов под Саратовом

САРАТОВ, 11 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку информации о документах, оставленных в заброшенном здании города Балаково Саратовской области. Среди документов - копии паспортов граждан России и договоров, заключенных с банком, сообщает во вторник пресс-служба Следственного управления СК РФ региона.

"Выявлено сообщение о разбросанных в помещении одного из здания города Балаково копий паспортов граждан России и договоров, заключенных с банком. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Уточняется, что, по предварительным данным, в заброшенном здании, местные жители обнаружили коробки и мешки с документами в которых указаны анкетные данные граждан и их домашние адреса.

"Тем самым, в открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и семейную тайну", - поясняется в сообщении.

Теперь следователям предстоит выяснить каким образом копии паспортов и договоров попали в открытый доступ, кем и при каких обстоятельствах они были оставлены.