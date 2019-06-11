Замглавы Минтруда: РФ продолжит работу по созданию условий доступности для инвалидов

ООН, 12 июня. /ТАСС/. Россия уделяет особое внимание вопросам реабилитации инвалидов, организации их трудоустройства и социальной адаптации. Об этом заявил во вторник на 12-й сессии Конференции стран - участниц Конвенции о правах инвалидов по приоритетной теме "Обеспечение прав инвалидов в меняющемся мире посредством выполнения Конвенции о правах инвалидов" заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев.

По его словам, основное внимание в РФ "будет уделяться созданию для людей с инвалидностью форм жизнеустройства в семьях и в местных сообществах, альтернативных интернатным условиям". "Российской Федерацией будет продолжена работа по созданию условий доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг в отдаленных населенных пунктах и сельской местности в рамках Государственной программы "Доступная среда", продленной до 2025 года, - добавил он. - Основным направлением нового этапа реализации Госпрограммы будет создание комплексной системы реабилитации, в целях развития максимальной самостоятельности и независимости тех, у кого есть инвалидность".

С 1 января нынешнего года вступили в силу принципиальные изменения в законодательство о занятости, принятые в интересах людей с инвалидностью, напомнил Лекарев. "Прежде всего, определены обязанности служб занятости принимать инициативные меры по трудоустройству инвалидов, - пояснил он. - Теперь службы занятости обязаны идти к инвалиду, а не ожидать, когда он обратится за содействием, организовывать его взаимодействие с работодателем". Кроме того, заметил он, "начато предоставление новой государственной услуги людям с инвалидностью - сопровождение при содействии их занятости, оно заключается в оказании индивидуальной помощи таким людям в поиске работы и освоении новых трудовых обязанностей".

"На конференции обсуждаются темы, посвященные цифровизации общества, - отметил Лекарев в беседе с корреспондентом ТАСС. - Эта тема нам интересна, поскольку мы создали Федеральный реестр инвалидов, в нем хранятся 11,95 млн записей о взрослых-инвалидах, в том числе данные на 673 тыс. детей-инвалидов. Через свой личный кабинет они могут увидеть свои данные о реабилитации, свою справку об инвалидности".

"Наша задача сейчас в том, чтобы сделать этот ресурс эталонным, чтобы с ним сверялись те, кто предоставляет услуги, например на транспорте, - пояснил он. - Мы сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы компания-поставщик услуг просто запрашивала бы сведения об инвалидности из реестра и человеку не нужно было бы самому нести туда справку". В то же время, по словам Григория Лекарева, предпринимаются усилия защитить информацию в этом реестре от несанкционированного доступа, как то требует российское законодательство.

"Мы намерены посмотреть, как наши коллеги в других странах решают проблему информационной доступности для инвалидов, какие услуги и в каких форматах они предоставляют в электронном виде и как они работают с негосударственным сектором, - пояснил он. - Сейчас в электронном формате в России доступно около десятка услуг - можно, например, написать заявление на проведение медико-социальной экспертизы, на получение технических средств реабилитации, на санаторно-курортное лечение и еще часть услуг, связанны с пенсионными выплатами". "Наша задача в том, чтобы все те услуги, которые доступны обычным гражданам, были доступны инвалидам с такой же степенью легкости, - подчеркнул он. - Этого мы надеемся достичь".