Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом". Как сообщила она во вторник ТАСС, эта глава повествует о дне после отравления в Солсбери, когда ей пришлось общаться с журналистами и уйти с работы.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Виктория Скрипаль отмечала, что планирует завершить работу над книгой, предположительный объем которой составит 100 страниц, в феврале 2019 года. Однако позднее она проинформировала о разногласиях с человеком, помогавшим ей в написании, после чего решила самостоятельно завершить работу и с 1 июня начать публикацию отдельных глав в соцсетях.

"Вторая глава посвящена следующему дню после того, что случилось. Как я звонила в посольства, как связалась с корреспондентами, чтобы сказать, что это не какая-то неизвестная дама, а [двоюродная сестра] Юля", - сообщила Скрипаль.

Также в новой главе она рассказала, что потеряла работу после появления новостей об инциденте в Солсбери.

"Причем тут ты, нужно тебе это? Живи своей жизнью. Это я буду слышать еще не раз. Но [начальник] заявление [об увольнении] по "собственному [желанию]" подписал, так спокойней", - отметила Виктория.

Она также сообщила в публикации о слухах, которые стали появляться сразу после отравления в Солсбери. Ложная информация, по словам Виктории, касалась состояния здоровья матери Сергея Скрипаля Елены и его недвижимости в Испании. "Спускать ложь я не собиралась", - пишет Виктория. Ранее сообщалось, что в целом книга будет посвящена тому, как переживали родственники Сергея Скрипаля в Ярославле последствия происшествия в английском городе.