Российские военные раздали гуманитарную помощь беженцам в провинции Хама

ХАМА /Сирия/, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев передали гуманитарную помощь жителям деревни Кафр-Акид в сирийской провинции Хама. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства Сергей Бондарев.

"В продуктовых наборах мука, сахар, рис, четыре банки тушенки. Люди положительно реагируют на присутствие российских военнослужащих, потому что мы несем мир", - проинформировал он.

Населенный пункт Кафр-Акид расположен в горах, что стало одной из причин, по которым боевики не смогли его захватить. По словам главы деревни Исмара Хадди, в настоящее время там проживают порядка 5 тыс. человек, а раньше было вдвое больше. "Мужчины ушли защищать нашу землю - благодаря им боевики не смогли перейти эти горы и не смогли захватить наш поселок, но погибших очень много, их вдовам нужна помощь. Спасибо России", - сказал он.

Постепенно в деревню возвращается жизнь; кроме того, туда приезжают беженцы из других населенных пунктов, пострадавших от боевых действий. Для семьи Дервиш из соседнего села администрация выделила пустующий дом - люди были вынуждены покинуть свое жилье из-за прихода экстремистов. "Мы жили в деревне за горным перевалом: когда туда пришли боевики, сын сказал нам бежать. Он лично вывел из поселка десятки стариков, детей и женщин, сам остался защищать наш дом, больше мы его не видели", - сообщил глава семейства Асан Дервиш.

Из всех детей у пожилых родителей осталась только дочь Ирусму, которая занимается разведением цветов в саду. "Я люблю цветы: розы, жасмин. Они помогают забыть о плохом, они тянутся к свету и символизируют жизнь. Нужно жить, несмотря ни на что", - рассказала девушка.

По завершении боевых действий в деревне вновь заработала школа. Как проинформировала журналистов директор учебного заведения Тариб Весам, число школьников постепенно увеличивается. "Мы закончили полноценный учебный год: во время войны занятия проходили нерегулярно. Да и учить было некого - из деревни уезжали целыми семьями, сейчас возвращаются, подрастают будущие первоклассники", - сообщила она.

Многолетний конфликт

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление арабской страны, а также возвращение беженцев.