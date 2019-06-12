Жители Петровск-Забайкальского отмечают в День России 230-летие своего города

ЧИТА, 12 июня. /ТАСС/. Жители Петровск-Забайкальского, история которого тесно связана с судьбами декабристов, отмечают 12 июня два праздника - День России и 230-летие своего города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Забайкальского края.

"Более 17 тыс. жителей Петровск-Забайкальского отпразднуют сегодня не только День России, но и День рождения родного города. В этом году ему исполнится 230 лет. Подготовлена большая праздничная программа. Поздравит жителей города-юбиляра временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов", - рассказали в пресс-службе.

К юбилею города приурочен международный фестиваль "Во глубине сибирских руд…". Как отметили в Минкультуры региона, его участниками станут ученые, краеведы, сотрудники музеев, архивов, аспиранты, преподаватели, студенты, живописцы, графики, художники-декабристоведы, мастера декоративно-прикладного творчества.

"Среди гостей фестиваля - потомки декабристов, которые приедут из разных городов, - сообщили в министерстве. - Состоится "Бестужевский пленэр", научно-практическая конференция, конкурсы театральных поставок, чтецов поэзии и прозы, вокальный конкурс, в котором участники исполнят романсы, баллады. Также в рамках фестиваля запланированы экскурсии по памятным историческим местам города".

Специально к празднованию юбилея своего города жители Петровск-Забайкальского реализуют проект по благоустройству территории у городского ЗАГСа. "Инициативная группа работает над созданием арт-объекта, с предложением выступило местное отделение Союза женщин Забайкальского края, к ним присоединились неравнодушные горожане: уже отремонтирована лестница, ведущая к ЗАГСу и планируется установить арт-объекты - "дерево счастья", на которое молодожены смогут повесить замочек в знак вечной любви и верности, и "скамью примирения", она станет символичным местом для воссоединения поссорившихся влюбленных пар и укрепления семей", - рассказали в Минкультуры региона.

В местной администрации напомнили, что в Петровск-Забайкальском одна из улиц носит название Дамская - на ней жили жены декабристов, которые ради мужей отказались от светской жизни в столице, дворянских привилегий и приехали в Сибирь вслед за мужьями.

Петровский завод

Забайкалье стало местом каторги и ссылки более 80 декабристов. После отбытия каторжных работ в Нерчинске часть осужденных в 1827 году собрали в читинской тюрьме, а в 1830 году их пешим этапом в 600 км перевели во вновь отстроенную тюрьму Петровского завода [прежнее название Петровск-Забайкальского]. На каторге декабристы, несмотря на запреты, занимались переводами, литературным и художественным творчеством, изучали языки, благодаря им во многих поселениях Забайкалья впервые появились периодические издания, музыкальные инструменты, незнакомые местным жителям сельскохозяйственные культуры. Декабристы внесли вклад в развитие этнографии и ботаники Забайкалья, сыграли заметную роль в становлении градостроительства.