"Глобальный индекс миролюбия" вырос впервые за последние пять лет

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Большинство стран за последний год улучшили свои позиции в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index 2019), благодаря чему данный показатель впервые вырос за последние пять лет. Такой вывод содержится в опубликованном в среду ежегодном исследовании Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), который анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты. При формировании индекса миролюбия исследуются такие факторы, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях.

Лидеры и аутсайдеры

Исландия продолжает оставаться самой миролюбивой страной в мире, удерживая верхнюю строчку рейтинга с 2008 года. За ней в первой пятерке следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Афганистан оказался на последнем, 163-м месте, при этом Сирия впервые за три года поднялась с нижней строчки на одну позицию выше. В список наименее миролюбивых стран попали также Южный Судан (161-е место), Йемен (160-е место) и Ирак (159-е место). Если посмотреть на более общую картину, то четыре из девяти регионов мира стали за последний год более мирными.

Положительная динамика РФ

Наиболее позитивная динамика была отмечена в России и Евразии, за которыми следуют Ближний Восток и Северная Африка, что обусловлено сокращением числа погибших в результате военных конфликтов в Сирии и на Украине.

Россия в этом рейтинге опустилась на одну позицию, заняв 154-е место, хотя и улучшила свои показатели в категориях "безопасность", "продолжающийся конфликт" и "милитаризация", а также благодаря сокращению числа насильственных преступлений, политической стабильности и незначительному влиянию террористической угрозы на жизнь страны. "Россия увеличила финансирование деятельности по поддержанию мира и сократила объем военных расходов в отношении к ВВП. Что касается критерия безопасности, то Россия улучшает свои показатели ежегодно, начиная с 2014 года", - сказал корреспонденту ТАСС основатель Института экономики и мира Стив Киллелеа.

По его словам, тот факт, что Россия является ядерной державой и вторым после США экспортером военной техники и оружия в мире, во многом препятствует улучшению ее индекса миролюбия.

Новая власть на Украине

Украина поднялась на две строчки и заняла 150-е место. Произошло это благодаря "сокращению числа жертв внутреннего конфликта" в Донбассе, интенсивность которого по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Отмечены также положительные сдвиги в области безопасности, в особенности это касается "сокращения числа внутренне перемещенных лиц и случаев политического террора". Авторы доклада возлагают больше надежды в деле укрепления мира на нового украинского президента Владимира Зеленского и верят в то, что "его недостаток политического опыта не подорвет его курса, и он будет способен укрепить единство и принести стабильность стране".

Северная и Южная Америка

Эксперты Института экономики и мира констатировали, что, несмотря на положительные сдвиги, мир сейчас куда менее безопасен, чем он был в 2008 году. Индекс миролюбия снижается из года в год в течение последних семи лет. В последнее время способствовала этому обстановка в Северной, Центральной и Южной Америке, где нарастает политическая нестабильность в Никарагуа (120-е место) и Венесуэле (144-е место) и увеличивается политическая поляризация в Бразилии (116-е место) и США (128-е место).