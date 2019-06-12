УПЦ сообщила о десятках грубых нарушений прав прихожан и священников за последнее время

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) зафиксировала несколько десятков грубых нарушений прав ее прихожан и священнослужителей в начале июня. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

"За период с 29 мая по 10 июня 2019 было зафиксировано и подтверждено много десятков случаев грубого нарушения прав прихожан и священнослужителей УПЦ на Украине", - говорится в документе.

Среди самых грубых нарушений названа попытка сторонников так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) 2 июня захватить храм УПЦ в селе Грабово в Волынской области. В результате данного конфликта пострадал настоятель прихода: со священника сорвали крест, нанесли ряд тяжелых ударов и сломали пальцы рук.

Еще один инцидент произошел 6 июня возле храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Товтры Черновицкой области. По данным канонической церкви, радикально настроенные сторонники ПЦУ с газовыми баллончиками совершили нападение на верующих УПЦ при полном бездействии полиции. Тогда УПЦ официально обратилась к Службе безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции с требованием установить имена нападавших. В бюллетене опубликованы также случаи прямого административного и силового давления на священнослужителей УПЦ со стороны органов государственной власти Украины. В частности, приводятся факты безосновательного уголовного преследования сотрудниками СБУ священнослужителей в Ровенской области.

В УПЦ подчеркнули, что с 6 января 2019 года, после создания раскольниками ПЦУ и вручение ее предстоятелю томоса об автокефалии от имени Константинопольского патриархата, "на Украине развернута беспрецедентная кампания против прихожан и священнослужителей канонической церкви". В рамках этой кампании власти проводят открытую агитацию за так называемый переход религиозных общин в ПЦУ, оказывают административное и силовое давление против священнослужителей и прихожан УПЦ, помогают военизированным группам радикальных активистов захватывать храмы, описывать имущество УПЦ.

В связи с этими фактами каноническая церковь приняла решение регулярно публиковать информационные бюллетени с целью уведомления других поместных православных церквей, представителей государственной власти зарубежных стран, СМИ, правозащитных и экспертных организаций "о наиболее вопиющих случаях нарушения прав прихожан и священнослужителей УПЦ и прямого вмешательства государственной власти в дела церкви".