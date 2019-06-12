Белорусские поисковики достают из болота фрагменты сбитого в 1943 году бомбардировщика

МИНСК, 12 июня. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Работы по поднятию из болота фрагментов советского бомбардировщика Ил-4, сбитого осенью 1943 года, проходят в эти дни в Кличевском районе Могилевской области Белоруссии. Поиск ведут члены Могилевского историко-патриотического клуба "Виккру" при участии учащихся Кличевского государственного аграрно-технического колледжа.

По данным издания "СБ. Беларусь сегодня", из экипажа в составе четырех человек выжил только один. Штурмана Владимира Никифорова после десантирования у деревни Роги спасли местные жители, спрятав его от фашистов и препроводив затем в партизанский отряд. После войны спасенный летчик несколько раз приезжал в белорусское село. Еще двое членов экипажа - командир и воздушный стрелок - были расстреляны фашистами во время приземления на парашютах. Их похоронили на местном кладбище.

Благодаря уцелевшему пилоту удалось тогда установить состав экипажа сбитого Ил-4. "Это командир экипажа Юрий Кролевец из села Полтавка Омской области, штурман Владимир Никифоров из Черкассов, что на Киевщине, воздушный стрелок-радист Алексей Гончаренко из города Тростенец Сумской области и воздушный стрелок Павел Пересенчук из села Павловка Винницкой области. На тот момент, когда бомбардировщик сбили фашисты, бравым ребятам было немного за 20 лет", - отметил руководитель клуба "Виккру" Николай Борисенко.

Местные жители ранее предпринимали попытки поднять из болота то, что осталось от боевой машины. В результате предпринятых усилий на поверхность были подняты некоторые фрагменты обшивки бомбардировщика и солдатская гимнастерка, в кармане которой был обнаружен комсомольский билет на имя 21-летнего Алексея Гончаренко.

Результаты поисковой работы экспедиции

Первый день поисковой работы новой экспедиции стал результативным для поисковиков. Из земли удалось достать большое количество фрагментов советского бомбардировщика, среди которых, например, штурманский прибор, авиационный прицел. Главной находкой стал фрагмент двигателя самолета с хорошо читаемым номером. Поисковые отряды уверены, что им удастся по этому номеру подтвердить версию о событиях осени 1943 и фамилии экипажа боевой машины. Участники операции также надеются найти останки летчика Алексея Гончаренко, который погиб вместе с самолетом.

"Номер двигателя найден, и мы почти с полной уверенностью можем подтвердить имеющуюся информацию по экипажу. Теперь мы сконцентрируем свое внимание на поисках останков 21-летнего радиста Алексея Гончаренко из Сумской области Украины", - сказал руководитель "Виккру".

Могилевские поисковики пять лет назад уже подняли на поверхность такой же Ил-4, сбитый в бою с фашистами. Тогда по номерному знаку двигателя удалось установить фамилии погибших летчиков. В этот раз, полагает Борисенко, нам удастся не только подтвердить фамилии экипажа, но и по архивным данным узнать, с каким заданием и куда направлялся Ил-4. "Возможно, после установим, сколько всего Илов 17-го Рославльского гвардейского полка авиации дальнего действия в тот октябрьский день 1943-го ушло на спецзадание. Ведь по сей день неизвестно, сколько еще наших самолетов, сколько героев войны могут покоиться в этих болотах", - цитирует белорусское издание руководителя патриотического клуба.