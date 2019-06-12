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Взрыв на танкере в Махачкале

Пострадавший при взрыве на танкере в Махачкале тамбовчанин получит помощь от властей

Все выплаты произведут 13 июня

ТАМБОВ, 12 июня. /ТАСС/. Пострадавший в результате взрыва на танкере в Махачкале тамбовчанин получит социальную помощь от администрации Тамбовской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в управления соцразвития и семейной политики региона.

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"Пострадавшему в Махачкале будет оказана социальная помощь - денежная выплата. Максимальный размер - четыре величины прожиточного минимума, то есть 37 тыс. рублей. 13 июня все будет выплачено", - сказали в ведомстве.

Взрыв на танкере произошел 11 июня в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефти. В результате три матроса погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести, среди них 38-летний житель поселка Первомайский Тамбовской области Роман Попов. Он получил термический ожог второй-третьей степени. В настоящий момент пострадавший находится в Республиканской клинической больнице Дагестана.

Теги
РоссияДагестанТамбовская областьВзрыв на танкере в Махачкале
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