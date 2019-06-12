Часы с обратным отсчетом до 800-летия Нижнего Новгорода открыли в День России

ТАСС, 12 июня. Стелу с часами, которые ведут отсчет до 800-летия Нижнего Новгорода, открыл в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Апогеем программы (празднования Дня России - прим. ТАСС) стало открытие стелы "800 до 800", которая начала обратный отсчет до старта грандиозного праздника в 2021 году (800-летия Нижнего Новгорода - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Стела расположена на Нижневолжской набережной. Часы на ней ведут отсчет до старта торжеств, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, которые пройдут в 2021 году.

"Вдумайтесь на минуту в это магическое число - [с сегодняшнего дня] 800 дней до 19 августа 2021 года, и это приходится на День России. Это какая-то и мистика и волшебство, но, на самом деле, это символично. Нижний Новгород и Россия - это то, что не существует одно без другого. "Карман России", "Кузница Победы", духовный центр, ядерный щит - сколько эпитетов имеет наш город, и все эти эпитеты он заслужил", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Старт проекта "800 до 800" - повод, чтобы перезагрузить восприятие Нижнего Новгорода его жителями, добавил глава региона. "Конечно, мы должны двигаться, не обращая внимания на часы, и ставить самые амбициозные задачи. Но все-таки нельзя не воспользоваться этой датой, чтобы попробовать перезагрузить собственное восприятие родного города, региона", - подчеркнул Никитин.

Ранее сообщалось, что официальный старт подготовки к юбилею начнется 12 июня 2019 года. Торжества, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, начнутся 12 июня 2021 года, их кульминация придется на 19 августа. По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, в этот день в 1221 году был основан город.