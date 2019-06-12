Власти Петербурга намерены защитить от продажи дачу Ахматовой в Комарово

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга по поручению временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова обратился в Северо-Западное управление Росимущества с предложением совместно решить спорный вопрос об использовании ряда писательских дач в Комарово под Петербургом, среди которых - дом Анны Ахматовой. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Как сообщает пресс-служба Смольного, шесть исторических дач, арендуемых членами Союза писателей Санкт-Петербурга, располагаются на территории 75 соток и находятся в собственности государства под управлением Росимущества. При попытке Союза писателей Санкт-Петербурга восстановить ранее действовавшее право бессрочной аренды этих дач, сотрудники Росимущества сослались на принцип эффективного управления государственной собственностью и приняли решение выставить имущество на торги. Таким образом, возникла угроза продажи дачи Ахматовой - мемориального пространства, сохраняющего память о великом русском поэте.

"Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил Комитету имущественных отношений Администрации города проработать с Федеральным агентством по управлению госимуществом вопрос о передаче шести "писательских дач" в поселке Комарово в собственность Санкт-Петербурга", - сообщили ТАСС в пресс-службе и уточнили, что в своем письме власти Петербурга обратили внимание специалистов Росимущества на тот факт, что, согласно закону, общественные организации пользуются преимущественным правом и предложили сохранить существующий порядок их аренды. В качестве одного из возможных вариантов решения конфликта, комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга было предложено передать это имущество на баланс города, чтобы обеспечить процесс восстановления права писателей на пользование историческими дачами.

Комментарий Росимущества на момент публикации ТАСС получить не удалось.

Литфонд предоставил Анне Ахматовой в пользование домик в поселке Комарово в Курортном районе Санкт-Петербурга в 1955 году. Небольшой дом, который сама Ахматова называла своей "будкой", стал центром притяжения творческой интеллигенции - здесь бывали академик Дмитрий Лихачев, Лидия Чуковская, Фаина Раневская, Иосиф Бродский и другие деятели культуры.