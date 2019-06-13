Дуров связал кибератаку на Telegram с беспорядками в Гонконге

ТАСС, 13 июня. Создатель Telegram Павел Дуров в четверг заявил, что источником недавней массовой кибератаки на мессенджер являлись расположенные в Китае компьютеры, и связал эту хакерскую активность с происходящими в Гонконге протестами.

В среду Telegram предупредил о мощной DDoS-атаке на свои серверы, из-за которой пользователи в некоторых странах могли столкнуться с неполадками. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, о сбое сообщали жители Китая, Сингапура, Австралии, Северной и Южной Америки, проблемы отмечались в Европе.

Как заявил Дуров в сообщении, размещенном в четверг на его странице в Twitter, использованные при атаке "IP-адреса расположены преимущественно в Китае". Как утверждал предприниматель, такие массовые кибератаки спонсируются государственными структурами. По словам Дурова, в прошлом все DDoS-атаки на Telegram такого масштаба "совпадали по времени с протестами в Гонконге". "Этот случай не являлся исключением", - добавил он.

В Гонконге в течение уже нескольких дней проходят массовые акции протеста. Их вызвал непопулярный в народе законопроект, который позволит наладить механизм экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из автономного Гонконга в материковый Китай. Местные оппозиционные силы считают, что это подрывает автономный статус Гонконга, создает угрозу демократическим правам и свободам, а также может привести к преследованию правозащитников. В среду десятки тысяч демонстрантов вновь вышли на улицы, окружили правительственный комплекс, полностью парализовав его работу.

Как сообщает агентство Bloomberg, организаторы гонконгских протестов для координации используют шифрованные средства связи, в том числе такие защищенные мессенджеры, как Telegram и FireChat. По данным газеты South China Morning Post, местные власти во вторник арестовали администратора одной из созданных в Telegram групп по подозрению в сговоре с целью нарушения общественного порядка.