Проект "Профстажировки 2.0" предложит студентам темы для дипломов под запросы компаний

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новая платформа проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО "Россия - страна возможностей", позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.

Платформу презентовали в четверг в ТАСС. Она будет аккумулировать две базы - студентов и ведущих работодателей.

"Платформа поможет будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не в стол, а под конкретные запросы компаний. А впоследствии работодатели смогут пригласить студентов, которые успешно справятся с заданиями, на стажировку и на работу", - сказал сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Он отметил, что партнерами проекта уже стали более 170 компаний, включая дочерние организации. Они разместили на платформе 707 кейсов. В частности, компания "Россети" предоставила задания по цифровизации энергетики, "Ростелеком" - по борьбе с кибермошенниками, "Сибур" - по интеллектуальной логистике.

По словам Комиссарова, к сентябрю на платформе ожидается размещение порядка 3 тыс. кейсов.

Пропуск в профессию

Регистрироваться на платформе и просматривать кейсы можно уже сейчас, а выбирать и начинать работу можно будет с 1 сентября.

Как пояснил руководитель проекта "Профстажировки 2.0", член Общественной палаты РФ Илья Семин, платформа профстажировки.рф является маркетплейсом реальных задач. "Диплом или курсовик с решением такого кейса становится для студента первой визитной карточкой, пропуском в профессию. Работодатели же - лидеры экономики и социальной сферы - получат решения своих задач и найдут молодые таланты", - отметил он.

Семин добавил, что кейсы размещают не только предприятия, но и органы власти. Для них это возможность получить дополнительные идеи для реализации национальных проектов.