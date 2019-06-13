Детский омбудсмен Москвы запросил прокуратуру о задержаниях подростков на акции 12 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил в четверг ТАСС, что сделал запрос в прокуратуру по поводу задержаний несовершеннолетних в ходе несогласованной акции в поддержку журналиста интернет-издания Ивана Голунова, которая прошла в столице в среду.

12 июня сообщалось, что Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась в прокуратуру в связи с госпитализацией подростка из ОВД по району Алексеевский после акции в поддержку Голунова. Как заявил ТАСС ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников, организация получила информацию от задержанных лиц о якобы многочисленных нарушениях их прав.

"Были претензии, что подростков долго держали в автозаке. Было сообщение - не мне непосредственно, - что родителям не сразу сообщали. Потом появилось сообщение про ОВД [по району] Алексеевский <...> Сейчас я отправил запрос на имя прокурора Москвы, чтобы разобраться во всех ситуациях задержания несовершеннолетних вчера в Москве, и насколько правомерны были эти задержания, и правомерны ли были действия полицейских уже потом - были ли нарушения и какие", - сказал он.

По словам Бунимовича, аппарат уполномоченного взял на контроль все указанные случаи еще в среду.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили, что в несанкционированной акции 12 июня участвовали около 1,2 тыс. человек. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), задержаны более 200 человек. Несанкционированная акция прошла в среду в центре Москвы в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Она планировалась до его освобождения и до заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста.

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, и он был освобожден. Голунов отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества журналисту подкинули.