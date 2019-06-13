Прокуратура на Кубани опровергла "воскрешение" Цапка

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края опровергла поступление заявлений от жителей Сочи о том, что они якобы видели живого главаря кущевской банды Сергея Цапка, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы ведомства Антон Лопатин.

Накануне в местных сообществах в социальных сетях появилась информация о том, что 4 июня в Сочи местные жители видели человека, похожего внешне на умершего Сергей Цапка, уточнялось, что они обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку.

"До настоящего времени таких обращений в прокуратуру не поступало", - сказал Лопатин.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской на Кубани с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта. Надежда Цапок, осужденная на 7,5 года лишения свободы за мошенничество, досрочно вышла на свободу в сентябре 2018 года.