Минобрнауки в 2019 году выберет пять вузов для внедрения цифрового портфолио студента

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минобрнауки планирует внедрить в вузы практику ведения цифровых портфолио студентов. Для разработки модели в 2019 году будут отобраны пять университетов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства.

"Уже в 2019 году на базе информационного ресурса "Современная цифровая образовательная среда"... будет внедрено типовое техническое решение по формированию цифровых индивидуальных портфолио обучающихся с целью обеспечения фиксации образовательных достижений, профессиональных компетенций", - сообщили в министерстве.

В дальнейшем данные решения будут развиваться в рамках мероприятий по созданию цифровых университетов. Для этого в 2019 году будут отобраны первые пять вузов для разработки модели, а в 2020 году - еще 15.

В пресс-службе Минобрнауки уточнили, что все университеты будут определяться по конкурсу.

Цифровые портфолио могут включать результаты прохождения различных курсов, участие в научных исследованиях, прохождение практик, достижения в спортивных, культурных мероприятиях. "Все эти достижения обучающегося отражают разнообразные компетенции, которые он получил, а, следовательно, формируют его компетентностный профиль. Анализируя данные профили, работодатели смогут выбирать наиболее подходящих сотрудников", - добавили в министерстве.