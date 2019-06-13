Эвакуированных из-за трещин в доме в Петербурге жильцов разместят в маневренном фонде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Двадцать два жильца многоквартирного дома на Выборгской улице в Петербурге, которых эвакуировали накануне из-за обнаруженных в здании трещин, власти района готовы в четверг направить в маневренный фонд, остальные 17 пока разместились у родственников. Об этом журналистам сообщил глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец.

"Накануне было принято решение об эвакуации жителей парадной - это 39 человек, 22 человека согласились разместиться у нас в ближайшей школе, остальные разъехались по своим родственникам <...> Будет совещание, будет принято решение о приостановке строительства этого дома, будет проведено обследование, после этого можно понять, могут ли туда вернуться жители или необходимо провести мероприятия по усилению фундамента. Если это необходимо, всем нуждающимся будет предоставлен маневренный фонд <...> Те жители, которые не уехали к родственникам, сегодня придут в жилищный отдел, чтобы получить направление в маневренный фонд", - сказал Гарнец.

Ранее сообщалось, что накануне вечером спасатели эвакуировали жильцов подъезда многоквартирного дома 4 по Выборгской улице. Причиной стало обращение об обнаружении трещин в здании. Подобная ситуация, добавили спасатели, с этим домом возникает уже не в первый раз, но после обследования ранее выяснялось, что дом не аварийный.