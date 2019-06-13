Суд 19 июня рассмотрит дело мужчины, угрожавшего взорвать машину в центре Москвы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 19 июня приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении предпринимателя Дмитрия Шалая, угрожавшего осенью прошлого года взорвать газовый баллон в машине на Васильевском спуске в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

"Тверской районный суд Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Шалая в 12:30 мск 19 июня", - сказала представитель суда.

3 октября 2018 года приехавший на машине на Красную площадь предприниматель из Приморского края Шалай угрожал взорвать самодельное взрывное устройство в случае, если ему не дадут лично встретиться с президентом РФ или директором Росгвардии. Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал на встречу и убедил мужчину сдаться полиции. Из машины бизнесмена был изъят газовый баллон. Шалай пояснил, что уже длительное время пытается встретиться с президентом, чтобы проинформировать его об имеющихся проблемах в пенитенциарной системе России.

5 октября Таганский районный суд арестовал бизнесмена, в отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Обвиняемый находится в СИЗО.

У Шалая два высших образования - психолога и экономиста, в 1990-е годы он был судим за грабеж, а после отбытия наказания создал благотворительный фонд, содействовавший реабилитации осужденных, и занимался строительным бизнесом.