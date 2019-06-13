Рособрнадзор не зафиксировал существенных нарушений на ЕГЭ по биологии и информатике

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты Рособрнадзора не зафиксировали серьезных нарушений и сбоев во время сдачи выпускниками Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии и информатике, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

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"Единые госэкзамены по биологии и информатике прошли 13 июня в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений. До 1 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов", - говорится в сообщении.

Заявление на участие в ЕГЭ по биологии подали 139 тыс. человек, в том числе 136 тыс. выпускников текущего года. На ЕГЭ по информатике - почти 90 тыс., из них 88 тыс. - выпускники текущего года.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по биологии - 36. Результаты станут известны не позднее 27 июня.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировались почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники этого года.