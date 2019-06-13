Власти Самарской области поддержат победителей "Профстажировки 2.0"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Самарской области поддержат победителей и участников "Профстажировки 2.0" дополнительными выплатами к заработной плате. Это позволит молодым специалистам закрепиться на предприятии, сообщил в четверг на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Мы в регионе производим доплаты молодым специалистам к заработной плате на начальном этапе, чтобы они закрепились на предприятии. И для победителей и участников "Профстажировки 2.0" мы в первую очередь будем рассматривать такие меры поддержки", - сказал он.

Ранее сообщалось, что предприятия Самарской области, в том числе "АвтоВАЗ", "Куйбышевазот" и учреждения здравоохранения, представили 45 кейсов на новой платформе проекта "Профстажировки 2.0".

Регистрироваться на платформе "Профстажировки 2.0" и просматривать кейсы можно уже сейчас, а выбирать и начинать работу можно будет с 1 сентября. По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, к сентябрю на платформе ожидается размещение порядка 3 тыс. кейсов.

Партнерами проекта уже стали более 170 компаний, включая дочерние организации. Они разместили на платформе 707 кейсов. В частности, компания "Россети" предоставила задания по цифровизации энергетики, "Ростелеком" - по борьбе с кибермошенниками, "Сибур" - по интеллектуальной логистике.