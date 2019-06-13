Рособрнадзор назвал причины резкого роста числа отличников ЕГЭ по математике в Петербурге

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов объяснил рост числа петербургских школьников, которые в этом году сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов, мотивацией выпускников и успехом в реализации концепции математического образования. Такое мнение он выразил в четверг во время рабочей поездки в Симферополь.

Ранее сообщалось, что число петербургских школьников, которые в этом году сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов, увеличилось более чем вчетверо, с 20 до 82 человек, по сравнению с прошлым годом.

"В Петербурге и в целом у нас количество высокобалльников увеличилось, это связано с тем, что реально работает концепция математического образования, которая два или три года назад была утверждена <…>. Плюс разделение и выбор предмета - либо профиль, либо базовое, здесь целенаправленно выпускники шли на профильный уровень, они уже мотивированы и отсюда такие результаты", - рассказал Кравцов.