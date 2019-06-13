В Ирландии родившийся в поезде ребенок получит право на бесплатный проезд на 25 лет

ДУБЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Девочка, родившаяся в пригородном поезде, следовавшем из Голуэя в Дублин, сможет бесплатно путешествовать поездами Ирландской железной дороги до достижения ею 25 лет. Об этом сообщила газета "The Irish Times".

Издание напомнило, что для всех остальных детей бесплатный проезд на железнодорожном транспорте страны предоставляется лишь в течение первых пяти лет их жизни.

"Мы надеемся, что сможем тем самым оказать помощь новоиспеченной маме", - приводит газета слова представителя компании.

У женщины начались схватки около 5 часов вечера во вторник, когда поезд прибывал на станцию поселка Килдэр. Пока карета "скорой" добиралась до станции, роженице уже оказали первую помощь. Женщину и девочку доставили в ближайшую больницу, в пути их сопровождал терапевт Алан Девин, направлявшийся на конференцию в Дублин.

"Я терапевт, поэтому это вообще не мой профиль. У меня не было такого опыта около 5 лет", - рассказал он.

Схожий случай произошел в июне прошлого года во Франции. Тогда движение электричек на одной из железнодорожных веток Парижа было временно приостановлено из-за рождения ребенка в поезде. Руководство сети объявило тогда, что новорожденный мальчик сможет бесплатно пользоваться всем общественным транспортом Парижа и пригородов до достижения им 25-летнего возраста.