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В Петербурге начали ликвидацию свалки, действовавшей с 1990-х годов

Она расположена в микрорайоне Полюстрово

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Ликвидация свалки, мусор на которой накапливался с 1990-х годов, началась в микрорайоне Полюстрово Калининского района Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

В марте жители микрорайона обратились к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с жалобами на плохое благоустройство территории и отсутствие социальной инфраструктуры.

"В настоящее время идет рекультивация территории квартала. Рабочим предстоит вывести 355 тыс. кубометров строительного мусора. Параллельно ведется проектирование инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры микрорайона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Беглов сообщал, что в 2019 году на ликвидацию свалки будет направлено почти 100 млн рублей.

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Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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