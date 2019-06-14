Международные сборы студентов-программистов пройдут во Владивостоке в июле

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Международные студенческие сборы программистов Discover Vladivostok by Moscow Workshops ICPC пройдут в июле в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На учебную тренировку уже зарегистрировались команды из Китая, Бангладеш, Индии и России, которым предстоит изучать программирование и готовиться к соревнованиям мирового уровня, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра развития IT-образования Московского физико-технического института (МФТИ).

Moscow Workshops ICPC - международный образовательный проект в области спортивного программирования, который включает в себя тренировочные лагеря, онлайн-курсы, заочные чемпионаты и программы для школьников. Сборы организует Центр развития IT-образования МФТИ с 2012 года, они проводятся по всему миру. Кроме Владивостока, тренировки в 2019 году пройдут также в Гродно, на Байкале, в Сингапуре, в Риге и кампусе МФТИ в Москве.

Традиционно все участники сборов пройдут обучение в разных дивизионах в зависимости от уровня подготовки. В одном из них студентов будут готовить к участию и победам на соревнованиях уровня финала чемпионата мира по спортивному программированию. В другом дивизионе ребята займутся подготовкой к участию в региональных и международных соревнованиях. Все лекции, семинары и контесты будут проходить на английском языке.

На сборы, которые пройдут 6-13 июля, приезжают ребята в командах по три человека, представляющих один и тот же вуз. Тренировки проходят по правилам ICPC (Международной студенческой олимпиады по программированию): соревнование состоит из 8-12 задач, на решение которых отводится пять часов, команде предоставляется один компьютер. Помимо тренировок ребята слушают лекции, посещают разборы решений задач, а также участвуют в культурно-развлекательной программе. В пресс-службе ТАСС пояснили, что участникам предстоит решать различные задачи, похожие на задачи олимпиад по математике, а их решением должна стать программа.

"Чтобы занять призовое место, студентам необходимо продемонстрировать высочайший уровень знаний в теории алгоритмов и дискретной (и не только) математике, умений быстро писать эффективные программы, а также работы в команде. Именно поэтому за соревнованиями ICPC и их участниками пристально наблюдают ведущие IT-компании мира, такие как Google, Facebook, Яндекс, Huawei, WorldQuant и многие другие; именно поэтому многие ведущие разработчики этих компаний имеют серьезные успехи в спортивном программировании", - рассказали в пресс-службе.