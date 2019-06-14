В Алеппо начали восстанавливать дороги

АЛЕППО /Сирия/, 14 июня. /ТАСС/. Власти Алеппо, освобожденного от террористов в 2016 году, начали восстанавливать дорожную инфраструктуру в наиболее пострадавшем от боевых действий районе города. Об этом журналистам сообщил мэр Алеппо Мат Мадляджи.

"После освобождения города от террористов у нас был план - возобновить проезд по всем перекрытыми дорогам. Например, в Восточном районе уже заасфальтировали все поврежденные дороги. Недавно начался второй этап восстановления города. Все ради того, чтобы в Алеппо было так же прекрасно, как до войны", - сказал он.

Восточный район города больше всего пострадал от действий террористов. Рядом с местным рынком нет ни одного целого здания. Сейчас идет восстановление разрушенного моста, по которому проходит дорога в столицу страны Дамаск. Помимо дорог, строители восстанавливают жилые дома, не подлежащие восстановлению сносят и строят новые.

"На этом месте был разрушенный дом, который не подлежал восстановлению. Его снесли, чтобы вместо старого здания построить самое современное в этом районе", - говорит архитектор Эдип Арап, показывая на строящееся здание семиэтажного торгового центра.

Восстановлением родного города занимаются не только взрослые, но и дети. 13-летний Мухаммед Хамуль работает в строительной бригаде, ремонтирующей дороги. После гибели отца на войне он и его младшие братья пошли на работу, чтобы прокормить себя и свою семью.

"Почему я работаю здесь? Да чтобы выжить. Отца не стало еще в самом начале войны. Поэтому у нас с братьями просто нет другого выхода, кроме как трудиться самим", - рассказал Мухаммед.