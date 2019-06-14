В Приморье обнаружили останки экипажа самолета-разведчика ТОФ, пропавшего в 1950 году

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Активисты поискового движения "Авиапоиск" обнаружили в Приморье останки экипажа самолета А-20К "Бостон" 50-го Отдельного разведывательного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота (ТОФ), который пропал в марте 1950 года. Об этом сообщило объединение на своей странице в Instagram.
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Останки экипажа самолёта-разведчика ВВС ТОФ обнаружены в Приморье. В ходе длительной и сложной поисковой экспедиции в тайгу Анучинского района Поисковому объединению "АвиаПоиск" удалось полностью завершить полевые работы на месте катастрофы двухмоторного самолёта А-20К "Бостон" из состава 50-го Отдельного разведывательного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота, пропавшего без вести 21.03.1950 года. Тогда погибли летчик лейтенант Иван Илясов, штурман лейтенант Борис Иоффе и стрелок-радист сержант Георгий Сорокин. Место падения, спустя 3 года нашли охотники, а военные захоронили экипаж на кладбище села Новороссия в Шкотовском районе. Поисковая экспедиция проводилась по просьбам родных летчика Ивана Ивановича Илясова, которые сообщали об отсутствии четкой уверенности, в том, что останки похоронены, как нет и документов о захоронении офицера. Поисковики на месте провели раскопки по площади разброса обломков и собрали ещё более 20 костных фрагментов, а также парашютные пряжки, замки подвесных систем и части обуви. Уже сейчас достигнута договоренность с административными органами и общественностью Шкотовском района о дохоронении останков и реконструкции могилы экипажа на кладбище, которое состоится 2 сентября. Впервые в экспедиции приняли участие новые люди и целые семейные коллективы, которые отлично влились в команду, и планируют продолжать работу: @dashka_n03, @__irazhukova__ . Огромная благодарность всем, кто помог финансово! Благодаря этому, удалось на проходимых грузовиках пробиться в самые верховья реки Арсеньевки. А также вывезти большое количество фрагментов самолёта для Поискового музея. Поисковое движение в Приморье ширится и развивается! #поискрф #поисковикирф#поисковоедвижениероссии #приморскиепоисковики#увековечениепамяти #навечновнебе #ушедшиевтуман#погибшиелетчики #взлетевшиевбессмертие#владивосток #авиапоиск_дфо #приморскиепоисковики#приморье #упавшиесамолеты #а20бостон #анучинскийрайон
"В ходе длительной и сложной поисковой экспедиции в тайге Анучинского района поисковому объединению "Авиапоиск" удалось полностью завершить полевые работы на месте катастрофы двухмоторного самолета А-20К "Бостон" из состава 50-го Отдельного разведывательного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота, пропавшего без вести 21 марта 1950 года. Тогда погибли летчик лейтенант Иван Илясов, штурман лейтенант Борис Иоффе и стрелок-радист сержант Георгий Сорокин", - говорится в сообщении.
Спустя три года место падения самолета обнаружили охотники, а военные захоронили экипаж на кладбище села Новороссия в Шкотовском районе. Родственники летчика Ивана Илясова попросили провести поисковую операцию, так как не были уверены, что его останки захоронены, у них не было даже документов о захоронении офицера. Поисковики во время раскопок на месте падения самолета собрали более 20 костных фрагментов, а также парашютные пряжки, замки подвесных систем и части обуви.
"Уже сейчас достигнута договоренность с административными органами и общественностью Шкотовском района о дохоронении останков и реконструкции могилы экипажа на кладбище, которое состоится 2 сентября", - говорится в сообщении поискового объединения.