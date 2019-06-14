Бонусы, которые полагаются российским донорам

Зачем сдавать кровь? Ответ, казалось бы, очевиден. Чтобы спасти жизнь. Но не всех это побуждает становиться донорами — особенно постоянными. Несмотря на то, что около 45% россиян хотя бы раз в жизни сдавали кровь, в 2018 году донорами стали лишь 1,28 миллиона человек, или 0,87% населения России.

Чтобы мотивировать людей сдавать кровь, мы решили рассказать о том, почему донорство — это важно, как с этим обстоят дела в российских регионах и стране в целом, перечислили главные бонусы для активных доноров, а также попытались разрушить основные мифы, связанные со сдачей крови.

Спецпроект логически поделен на две части — для тех, кто никогда не сдавал кровь и для тех, у кого уже есть опыт донорства. Цель первой части — объяснить человеку, зачем вообще нужно идти на станцию переливания крови, второй — помочь донору найти причины для того, чтобы туда вернуться.

Спасти жизнь человека просто. И мы расскажем вам, как это сделать.