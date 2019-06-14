Володин предложил установить памятник Говорухину у входа во ВГИК

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил установить у входа во ВГИК памятник известному режиссеру и выпускнику этого института Станиславу Говорухину.

В годовщину смерти режиссера Володин посетил ВГИК и осмотрел возможное место для установки памятной мемориальной доски Говорухину на фасаде института. В беседе с ректором Владимиром Малышевым спикер обсудил возможность установки памятника режиссеру у входа в институт, рядом с уже установленными памятниками другим именитым выпускникам - Геннадию Шпаликову, Андрею Тарковскому и Василию Шукшину.

"Самое главное, чтобы оставалась наша память о нем, человеческая. Потому что памятники - это ориентиры в нашем безбрежном море суждений, взглядов, решений, чтобы мы ориентировались на таких людей, на их поступки, на их наследие", - сказал Володин.

По его словам, Говорухин "был талантлив во всем - и в творчестве, и в политике". "Это достойный сын нашей страны. Он делал все для того, чтобы она была сильной, всегда боролся за справедливость независимо от того, было это в кино, в политике, в общественной деятельности", - сказал Володин в ходе общения с ректором.

Ректор показал Володину личное дело студента Говорухина, в котором сохранилось даже вступительное сочинение будущего известного режиссера. Также Володин посетил факультет анимации и мультипликации и студию операторского факультета. В институте планируется ремонт съемочных студий. Показывая их, ректор поблагодарил Володина за поправки, которые упрощают процедуру госзакупок в сфере культуры.

Кроме того, председатель Госдумы и руководство палаты посетили могилу Говорухина, где был открыт надгробный памятник - крест белого цвета с иконой Богородицы. Председатель комитета Госдумы по культуре, актер и режиссер, народный артист РФ Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня 2018 года.