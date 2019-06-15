В Японии с 2020 года начнут взимать плату за пластиковые пакеты

ТОКИО, 15 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии намерено ориентировочно с 1 апреля будущего года ввести в стране систему взимания платы за пластиковые пакеты, в которые помещают товары после покупок. Об этом объявил в субботу министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, выступая на открытии встречи министров энергетики и экологии государств G20, которая начала работу в городе Каруидзава.

Одна из главных тем дискуссии на этом совещании - выработка мер по сокращению гигантских объемов пластикового мусора в мире. Значительная часть его формируется именно за счет огромного количества пластиковых пакетов, которые попадают в руки покупателей вместе с приобретенными товарами. В Японии эта тема особенно актуальна - в стране издавна существует "культ упаковки": даже из маленького супермаркета покупатель уходит с несколькими пластиковыми пакетами в руках, поскольку здесь полагается упаковывать отдельно разные группы товаров. Стоимость пластиковых пакетов при этом включается в цену товара.

Теперь объемы предполагается сократить путем взимания хотя бы символической платы за пакеты, что может уменьшить их количество и, возможно, заставит бережливых покупателей ходить за покупками с собственной сумкой.

По данным ООН, в мире ежегодно производится около 300 млн тонн пластикового мусора. Примерно 8 млн тонн из этого объема попадает в мировой океан, измельчается и превращается в т.н. микропластик, который попадает в организмы обитателей моря, что давно прекратилось в экологическую проблему глобального масштаба.

Япония в прошлом году вызвала немалую критику в свой адрес, поскольку вместе с США на саммите "семерки" отказалась подписать документ с конкретными обязательствами в деле сокращения пластикового мусора. Теперь Токио пересмотрел свою позицию и выступает за то, чтобы с помощью принятия решительных мер предотвратить попадание пластиковых отходов в океан к 2050 году.