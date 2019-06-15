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Кабмин одобрил выделение более 820 млн рублей Забайкалью на компенсацию ущерба от пожаров

Средства получат 56 сельскохозяйственных товаропроизводителей и 228 личных подсобных хозяйств

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение 820,9 млн рублей на оказание разовой финансовой помощи бюджету Забайкальского края для компенсации ущерба, причиненного природными пожарами в апреле 2019 года. Соответствующее решение было опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении. Отмечается, что компенсации получат 56 сельскохозяйственных товаропроизводителей и 228 личных подсобных хозяйств.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края, сопровождавшихся ураганным ветром, пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей.

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