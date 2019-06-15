На отдых в Крым отправились 50 пострадавших от конфликта в Донбассе детей

ДОНЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Пострадавшие в разные периоды конфликта в Донбассе 50 детей отправились в субботу из Донецкой народной республики на отдых в Крым. Об этом сообщили в аппарате советника главы ДНР по правам ребенка.

"Мы отправили 50 детей со всей республики, которые получили ранения в результате обстрелов со стороны украинской армии, на отдых в Крым. Они пройдут десятидневный курс оздоровления в пансионате "Форосский берег", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

Ранее в ДНР сообщали, что дети из прифронтовых районов республики, а также дети из семей погибших военнослужащих ДНР будут отправлены на отдых в два пансионата на западном побережье Крыма.

За минувшие сутки украинская армия 18 раз обстреливала территорию ДНР, выпустив более 300 боеприпасов, в том числе из артиллерийских орудий. В пятницу вечером при минометном обстреле поселка на западной окраине Донецка получили ранения два человека.