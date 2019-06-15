Финал конкурса для IT-специалистов "Цифровой прорыв" пройдет в Казани

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Заключительный этап состязания программистов, web-дизайнеров и других специалистов в сфере IT пройдет в сентябре в Казани. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Казань дважды стала рекордсменом конкурса "Цифровой прорыв", обогнав многие регионы России по количеству поданных заявок и продемонстрировав один из лучших результатов по итогам онлайн-тестирования. Мы рады, что финал конкурса пройдет именно в столице Республики Татарстан, и будем рады видеть в нем казанские команды", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора АНО Владислава Даванкова.

Как пояснили организаторы, финал состоится в сентябре. Ожидается, что в заключительном этапе примут участие команды из 40 регионов России.

Конкурс "Цифровой прорыв", который входит в линейку платформы "Россия - страна возможностей", начался 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть для своей команды 500 тыс. рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.