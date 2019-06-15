Депутаты и общественники Пензы сыграют благотворительный спектакль для помощи детям

ПЕНЗА, 15 июня. /ТАСС/. Благотворительный спектакль "Фанфан-Тюльпан" по адаптированному сценарию французского кинорежиссера Кристиан-Жака, в котором сыграют общественные деятели Пензы и депутаты, пройдет в воскресенье на сцене областного драматического театра. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на социальную адаптацию детей с ментальными нарушениями, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Известные люди Пензы и Пензенской области 16 июня выйдут на сцену областного драматического театра, чтобы сыграть в благотворительном спектакле по пьесе Кристиана-Жака "Фанфан-Тюльпан". Средства, собранные от продажи билетов на спектакль, будут направлены на создание учебной квартиры для социальной адаптации детей с ментальными нарушениями", - сообщила ТАСС продюсер благотворительного спектакля Марина Тарасова.

Как пояснил ТАСС режиссер спектакля Владимир Карпов, в постановке примут участие около 40 актеров, в их числе пензенские журналисты, руководители крупных компаний, благотворители, а также депутаты, например, зампредседателя заксобрания региона Владимир Полукаров. "Спектакль, в первую очередь, отличает большое количество действующий лиц. Это романтическая история про любовь, честь и отвагу, ведь сложностей в нашей жизни много, а романтики мало, и антураж такой истории привлекателен для зрителя", - рассказал ТАСС режиссер спектакля Владимир Карпов.

Собранные средства будут направлены на обустройство квартиры для детей с ментальными нарушениями, рассказала агентству председатель пензенского отделения Российского детского фонда Мария Гаврюшина.

"Здесь ребенок будет диагностироваться на наличие социальных навыков: умение мыть посуду, готовить пищу, ходить в магазин, обслуживать себя и свое жилье. Затем, по потребности в получении навыков, будут создаваться группы детей по три-пять человек, которые будут отрабатывать нужные навыки. Денежные средства в большей степени пойдут на приобретение оборудования, обучение персонала", - отметила она.

Благотворительные спектакли в Пензе

Практика проведения благотворительных спектаклей в Пензе имеет долгую историю. "Первый в России "Театр благородных любителей" возник в Пензе 226 лет назад по инициативе вице-губернатора Ивана Долгорукова. Спектакли в нем ставили представители местной знати, а собранные средства шли на благотворительные цели", - отметила Тарасова.

Традицию возродили в 2013 году. За пять лет было поставлено четыре благотворительных спектакля, собранные средства направляли на помощь детским отделениям в пензенских больницах, возведение памятника писателю Александру Куприну в Наровчате, создание комнаты для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра и другие цели. Как пояснила ТАСС продюсер спектакля Марина Тарасова, благотворительные взносы с каждого спектакля составляли более 1 млн рублей.