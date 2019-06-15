СМИ: в Нотр-Даме проходит первая после пожара месса

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Первая после пожара месса началась в субботу в соборе Парижской Богоматери, в ней участвуют около 30 человек. Прямую трансляцию службы ведет католический телеканал KTO.
Notre-Dame de Paris : première messe deux mois après l’incendie pic.twitter.com/g8vdCAwETO— CNEWS (@CNEWS) 15 June 2019
Месса проходит в небольшой часовне собора, которая не была затронута огнем. В ней принимают участие архиепископ Парижа Мишель Опети, настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, несколько священников и прихожан. В целях безопасности присутствующие надели белые строительные каски. Торжественное мероприятие посвящено освящению алтаря.
Première messe à Notre-Dame après l'incendie. Tout le monde casqué... Message d'espoir pour la renaissance de la cathédrale... #Paris #France #patrimoine #tourisme #tourism #culture pic.twitter.com/jaeuOurl1W— (Re)découvrez PARIS (@parisvisites) 15 June 2019
"Очень важно дать понять миру, что роль собора - показывать славу Бога", - заявлял ранее радиостанции France Inter Шове.
Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по невыясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.