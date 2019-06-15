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СМИ: в Нотр-Даме проходит первая после пожара месса

В богослужении участвуют около 30 человек

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Первая после пожара месса началась в субботу в соборе Парижской Богоматери, в ней участвуют около 30 человек. Прямую трансляцию службы ведет католический телеканал KTO.

Месса проходит в небольшой часовне собора, которая не была затронута огнем. В ней принимают участие архиепископ Парижа Мишель Опети, настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, несколько священников и прихожан. В целях безопасности присутствующие надели белые строительные каски. Торжественное мероприятие посвящено освящению алтаря.

"Очень важно дать понять миру, что роль собора - показывать славу Бога", - заявлял ранее радиостанции France Inter Шове.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по невыясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

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