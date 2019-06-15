СМИ: в Нотр-Даме проходит первая после пожара месса

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Первая после пожара месса началась в субботу в соборе Парижской Богоматери, в ней участвуют около 30 человек. Прямую трансляцию службы ведет католический телеканал KTO.

Notre-Dame de Paris : première messe deux mois après l’incendie pic.twitter.com/g8vdCAwETO — CNEWS (@CNEWS) 15 June 2019

Месса проходит в небольшой часовне собора, которая не была затронута огнем. В ней принимают участие архиепископ Парижа Мишель Опети, настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, несколько священников и прихожан. В целях безопасности присутствующие надели белые строительные каски. Торжественное мероприятие посвящено освящению алтаря.