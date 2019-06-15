Антонов: улучшение отношений России и США требует совместных усилий по борьбе с русофобией

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Объединение усилий с соотечественниками в Соединенных Штатах для противостояния русофобии необходимо для улучшения российско-американских отношений. Об этом заявил в субботу посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции соотечественников "Сохранение российского культурно-исторического наследия и русского языка в США" в Российском культурном центре в Вашингтоне.

"В искреннем стремлении способствовать улучшению российско-американских отношений требуется объединение усилий по противостоянию русофобии. В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений между Россией и США. Прежде всего, через участие в продвижении позитивного образа нашей страны, налаживание деловых связей и поддержание профессиональных контактов", - сказал он.

"Я считаю, что это задача любого патриота, который любит свою страну", - отметил Антонов.

По словам российского дипломата, соотечественники в США уже делают все возможное для "укрепления Русского мира, для налаживания конструктивного диалога между Россией и США". "Это наша совместная цель. Наш общий долг - сделать все для сохранения нашего духовного и исторического единства", - подчеркнул он.

Сохранение русского языка

Задача сохранения и популяризации русского языка среди соотечественников - приоритет российских дипломатов в Соединенных Штатах, заявил посол.

"Для нас важно, чтобы вы и особенно подрастающие поколения наших соотечественников не теряли своей самобытности, сохраняли любовь к родному языку и культуре, чувствовали свою сопричастность к тому, что происходит на исторической Родине", - сказал он. "Поэтому задача сохранения и популяризации русского языка среди соотечественников - наш приоритет", - добавил дипломат.

По его словам, общими усилиями соотечественников в различных регионах США уже создано порядка 100 субботних, воскресных и приходских школ. Кроме того, "в США работают русские театры и библиотеки, проводятся фестивали, конкурсы, выставки, концерты, гуманитарные акции".

"Значимую роль в укреплении культурных и гуманитарных связей с Россией наших соотечественников за рубежом играет Русская православная церковь и другие традиционные конфессии. Немаловажен потенциал воскресных церковных школ для нравственного воспитания подрастающих поколений, развития традиционных ценностей", - отметил Антонов.

"Хотелось бы также, чтобы как можно больше молодых соотечественников посещали Россию, знакомились с ее достижениями. В свою очередь стараемся способствовать участию соотечественников из США в проводимых в России форумах и конференциях", - подчеркнул посол РФ.

