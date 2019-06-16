Рейс из Петербурга в Анталью задерживается более чем на семь часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании iFly из Пулково в Анталью задерживается более чем на семь часов из-за позднего прибытия самолета в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе управляющей Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Рейс F7 4129 в Анталью задержан по причине позднего прибытия воздушного судна. Плановое время вылета - 21:10 мск", - сказали в пресс-службе.

По данным онлайн-табло Пулково, изначально рейс должен был вылететь в 13:50 мск. Перевезти пассажиров должны самолетом Airbus A330.

В пресс-службе компании отметили, что пассажиров уведомили о задержке. Те, кто пожелал остаться ждать самолета в терминале аэропорта, обслуживаются согласно законодательству РФ - им предоставляются напитки и еда.

Накануне в Петербурге также был задержан рейс в Сочи на восемь часов - вместо 15:00 мск он отправился в 22:45 мск.