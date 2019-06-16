Евросоюз выделяет €3 млн на модернизацию Египетского национального музея в Каире

КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Египет и Евросоюз приступают к совместной реализации проекта по модернизации Египетского национального музея в центре Каира. Об этом объявили в воскресенье на церемонии запуска проекта по трансформации древнеегипетской сокровищницы, которой в этом году исполняется 117 лет.

Проект рассчитан на три года. Он финансируется Евросоюзом, который выделяет грант в размере €3,1 млн, сообщил журналистам министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

Как рассказала директор Египетского музея и собрания папирусов в Берлине египтолог Фридерика Зайфрид, "консорциум из пяти европейских музеев с крупными египетскими коллекциями (Британский музей, Египетский музей в Берлине, Лувр, Египетский музей в Турине и Национальный музей древностей в Лейдене) подписал с египетской стороной контракт по развитию музея". К работе над проектом привлечены также египтологи и эксперты из крупных европейских институтов и научных центров по изучению Древнего Египта, отметила она.

Комплексные работы предусматривают реконструкцию нескольких залов, в первую очередь центральных галерей, где выставлены экспонаты додинастического и раннединастического периодов, артефакты эпохи Древнего и Позднего царств, а также Греко-римского периода. Речь идет не только о техническом переоснащении, но и о проведении научной, архивной и информационной работ.

В 2020 году сокровища из гробницы фараона Тутанхамона переедут в строящийся рядом с пирамидами Гизы Большой Египетский музей. Один из залов музея в центре Каира освободится и будет передан для постоянной экспозиции королевских гробниц из затерянного города Танис, который служил столицей XXI и XXII династий фараонов.

Главная цель проекта

Однако главная цель проекта, по словам Зайфрид, - разработка генерального плана для каирского музея, который будет включать не просто реконструкцию здания, но и создание условий для сохранности его коллекции. Будущая концепция, разработанная экспертами, предусматривает всестороннее изучение объекта: его сейсмозащиту, пожарную безопасность, защиту от грабежей, внутренний климат, освещение, доступность для людей с ограниченными возможностями.

Все это, отмечают в Каире, послужит базой для обращения в ЮНЕСКО с целью включения музея в Список объектов всемирного наследия. "Каирский музей всегда был неиссякаемым источником вдохновения для научных исследований и написания материалов поколений египтологов. Он отражает историю самой науки египтологии, и это останется неизменным", - отметила Зайфрид.

"Подписанный с консорциумом европейских музеев контракт - лишь первый этап масштабного проекта по модернизации музея, - пояснил ТАСС египетский министр. - Впереди огромный объем работ. Предстоит сделать очень многое на пути глобальной трансформации старинного здания. На данном этапе мы можем оценивать только то, что предусмотрено в рамках этого гранта".

Древняя сокровищница в сердце Египта

Египетский национальный музей, расположенный рядом с площадью Тахрир в самом центре Каира, был открыт 15 ноября 1902 года. Все эти годы он являлся главной сокровищницей древнеегипетских артефактов, когда-либо обнаруженных в ходе археологических изысканий. Его коллекция насчитывает 160 тыс. экспонатов. Десятки тысяч памятников древности многие годы хранятся в запасниках - старинное здание просто не в состоянии вместить все находки и ждет своего второго открытия.

С началом работы Большого Египетского музея близ пирамид на окраине столицы, который власти обещают частично открыть для публики в ближайшие месяцы, большая часть коллекции из музея на Тахрире переедет туда. В первую очередь это касается экспонатов из гробницы Тутанхамона, обнаруженной нетронутой в 1922 году британским археологом Говардом Картером. Почти сто лет они хранились в разных музеях по всей стране. Их впервые соберут воедино в Большом Египетском музее.

Египетский национальный музей после трансформации, согласно замыслу, станет местом постоянных и временных экспозиций менее известных миру памятников древности, многие из которых еще никогда не выставлялись.