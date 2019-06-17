Беженцы из Идлиба получили помощь в центрах размещения в провинции Латакия

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 17 июня. /ТАСС/. Временные центры размещения в сирийской провинции Латакия приняли беженцев из идлибской зоны деэскалации, где продолжаются боевые действия. Как сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Смолинский, военные РФ оказали этим людям гуманитарную помощь.

"Помощь необходима, потому что люди имеют проблемы не только в материально-бытовом плане. Их нужно поддержать психологически", - отметил он.

Представители Центра по примирению раздают населению продуктовые наборы, матрасы и одеяла, военные врачи оказывают беженцам медицинскую помощь. Маленькие дети получили от российских военных в подарок школьные наборы. "Мы занимаемся прямо здесь, в центре, у нас есть все необходимое: учебники, тетради. Вы привезли новые комплекты, спасибо", - сказала школьница Асфан Махмуд.

По словам губернатора провинции Идлиб Фади Сахуна, власти будут делать все для того, чтобы люди смогли вернуться к местам своего проживания после завершения боевых действий. "Из Идлиба уехало очень много семей: по нашим данным, в Латакии сейчас проживают 7,5 тысячи беженцев, в Хаме - 11 тысяч, также в Хомсе, Дамаске и других городах. Наша задача - вернуть людей домой, мы приложим все усилия. Этот процесс начнется, как только обстановка в Идлибе нормализуется", - проинформировал он.

Большая часть людей, находящихся в центрах временного размещения, - женщины с детьми. Они живут скромно, но есть все необходимое - отдельные комнаты и кухни. "Сейчас все хорошо, есть крыша над головой. Живем дружно и помогаем друг другу", - рассказала беженка из идлибской зоны Хана Курак.

Многие беженцы не получали нормальную медицинскую помощь уже несколько лет - все время, что находились в заблокированном боевиками районе. Невыносимые условия ухудшались тем, что экстремисты требовали с них деньги. "В Идлибе боевики держали нас в заложниках и постоянно требовали денег - за воду плати, за еду плати, за электричество плати. Со всеми, кто не соглашался, разговор был короткий", - сообщила Матер Тариф.

Ситуация в Идлибе

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Как сообщил ранее руководитель Центра по примирению генерал-майор Виктор Купчишин, для вывода жителей из идлибской зоны деэскалации развернут пункт пропуска "Суран", который с 27 мая 2019 года работает в штатном режиме. По имеющимся данным, эту зону готовы покинуть от 40 тысяч до 80 тысяч человек. В провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.

Вооруженный конфликт в арабской республике продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.