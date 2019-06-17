Власти Хайнаня провели первые противопожарные учения на море

САНЬЯ /Китай/, 17 июня. /ТАСС/. Власти китайской провинции Хайнань провели первые в истории региона противопожарные учения на море, сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, учения прошли в акватории возле острова Учжичжоу. В них были задействованы шесть надводных кораблей, один беспилотный летательный аппарат и более 60 пожарных и других специалистов.

В рамках учений проверена готовность личного состава оперативно прибыть на место ЧП и оценить обстановку. Пожарные отработали тушение условно загоревшегося катера, после чего оцепили район тушения для предотвращения возможной утечки топлива и провели мероприятия по очистке водной поверхности и минимизации ущерба окружающей среде.

Как заявил представитель пожарной службы, эти учения позволили повысить уровень подготовки личного состава, а также усилить координацию действий всех подразделений экстренных служб. По его словам, обеспечение безопасности и поддержание нормального функционирования туристической отрасли является ключевой задачей властей на фоне решения превратить Хайнань в один ведущих курортов мирового уровня.

Ранее полиция города Санья получила в распоряжение первый вертолет. Вертолет "Бэйэр 407" производства расположенной в провинции Сычуань авиастроительной компании "Сянъюнь" рассчитан на семь посадочных мест с максимальной взлетной массой свыше 2,4 т. Вертолет при горизонтальном полете может развивать скорость до 259 км/ч, подниматься на максимальную высоту до 5695 м и пролетать без дозаправки 577 км. Как отметили тогда представители полиции, он позволит стражам порядка значительно расширить возможности по выполнению служебных задач.