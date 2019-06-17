Со дна водоемов в России за последние несколько лет подняли около 2 тыс. судов

ХАБАРОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Органы власти и собственники водных транспортных средств за последние несколько лет подняли со дна российских рек и озер около 2 тыс. затонувших судов с целью предотвращения их негативного влияния на водоемы. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генеральной прокуратуры РФ Евгений Надыршин на проходящем в Хабаровске заседании российско-китайского круглого стола.

"Немалая доля вредных веществ поступает в водоемы от затонувших судов. С целью исключения негативного влияния на водоемы прокурорами за прошлый год заявлено более 40 исков в суды о возложении на предприятия обязанностей по подъему и утилизации транспортных средств. Всего в результате принятых прокурорами мер за последние несколько лет собственниками и органами власти уже поднято около 2 тыс. транспортных средств со дна рек и озер. Они представляют немалую опасность для водной среды", - сказал Надыршин.

За 2018 год органами прокуратуры вскрыто свыше 40 тыс. нарушений законов, связанных с водопользованием, в связи с чем принесено более 800 протестов. В суды направлено почти 3 тыс. исковых заявлений, внесено более 8 тыс. представлений, инициировано возбуждение свыше 40 уголовных дел.

Сотрудничество с КНР в сфере борьбы с пожарами

Надыршин также сообщил, что Генпрокуратура РФ предложила Китаю сотрудничать в вопросах, касающихся пожарной безопасности.

"Генпрокуратура предложила Китаю наладить сотрудничество по пожарам", - сообщил Надыршин. В чем именно будет заключаться сотрудничество между странами, пока не уточняется.

Из-за многочисленных природных пожаров на территории Китая от задымления страдают жители российского Дальнего Востока, в основном это касается Хабаровского края, Амурской области и Еврейского автономного округа.

В понедельник в Хабаровске проходит российско-китайский круглый стол, посвященный вопросам защиты природных ресурсов. Участие в нем принимают представители Генпрокуратуры РФ и Верховной народной прокуратуры КНР.