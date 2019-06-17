Двух пассажиров сняли с авиарейса в Новокузнецке за хулиганство

КЕМЕРОВО, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники линейного отдела МВД России в Новокузнецке задержали двух авиадебоширов, которые собирались лететь в Москву и поднялись на борт в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"Мужчины находились в салоне воздушного судна с видимыми признаками опьянения и выражались нецензурной бранью. Командиром воздушного судна данным гражданам было отказано в перелете, сотрудники транспортной полиции задержали нарушителей общественного порядка и доставили их в дежурную часть", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). Материалы направлены на рассмотрение в суд.