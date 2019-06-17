СМИ: Хайнаньский университет планирует построить новый международный кампус

ХАЙКОУ /Китай/, 17 июня. /ТАСС/. Хайнаньский университет, входящий в число наиболее престижных вузов южной китайской провинции Хайнань, в ближайшем будущем планирует построить новый международный кампус, сообщает новостной портал "Наньхайван".

Общая площадь комплекса, который будет расположен в районе Лунхуа города Лунцяо к югу от административного центра провинции Хайнань Хайкоу, составит 315,5 тыс. кв. м. Реализация данного проекта разделена на два этапа. Конкретные сроки окончания строительства пока не называются.

По данным портала, первый этап предусматривает создание инфраструктуры, необходимой для размещения порядка 8 тыс. студентов, и три отдельных общежития для иностранных преподавателей. Первая фаза включает строительство учебных классов, Международной школы туризма, Международной школы бизнеса, Школы больших данных и искусственного интеллекта, библиотеки, спортивного комплекса, пунктов общественного питания и ряда других объектов.

Комплекс получит название международный кампус Mission Hills. В будущем, как отмечается в заявлении представителя университета, кампус должен стать важным центром привлечения иностранных студентов. Комплекс также послужит развитию образования в южных районах Хайкоу.

Хайнаньский университет - один из самых престижных вузов провинции. Это учебное заведение было открыто в 1958 году. Основной из трех учебных кампусов университета расположен в Хайкоу. В вузе, насчитывающем около 20 факультетов, ведется подготовка специалистов по самым разным гуманитарным и техническим направлениям. Университет активно взаимодействует с зарубежным вузами, в том числе и с российскими.