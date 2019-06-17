Большинство канадцев выступили за снижение числа мигрантов

ОТТАВА, 17 июня. /ТАСС/. Большинство канадцев считает, что правительство должно снизить число приезжающих в их страну мигрантов. Таковы данные социологического опроса, проведенного по заказу информационного агентства Canadian Press.

Согласно результатам исследования, 63% местных жителей выступают против миграционной политики правительства и считают, что власти должны ограничить приток мигрантов. Оставшиеся 37% респондентов высказались за то, чтобы Оттава не только не сокращала показатели по притоку мигрантов, но и увеличила бы их, так как это необходимо канадской экономике.

За снижение миграционного потока высказались, в частности, 81% сторонников Консервативной партии и 57% сторонников Партии "зеленых". При этом 41% людей, поддерживающих правящую Либеральную партию, проголосовали за увеличение мигрантов.

Министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Ахмед Хуссейн заявил, что обеспокоен результатами соцопроса, но отметил, что кабмин не намерен снижать въездную квоту для мигрантов. По его словам, он общался со многими работодателями по всей стране и выяснил, что им не хватает рабочих рук.

Ранее власти Канады объявили, что в 2019 году планируют принять до 330 тыс. мигрантов, а в 2020 году эта квота будет увеличена до 340 тыс. человек.