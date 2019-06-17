Омбудсмен Грузии сообщила об угрозах в свой адрес после заявлений в защиту ЛГБТ-сообщества

ТБИЛИСИ, 17 июня. /ТАСС/. Народному защитнику (омбудсмену) Грузии Нино Ломджарии поступают в социальных сетях угрозы расправы от неизвестных лиц на фоне ее заявлений о необходимости защиты прав сторонников ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении аппарата омбудсмена.

По данным аппарата, угрозы в адрес Ломджарии стали поступать после того, как она 4 июня выступила со специальным заявлением и обратилась к властям с просьбой защитить сторонников ЛГБТ-сообщества, которые 18-23 июня планируют провести ряд мероприятий, посвященных защите прав сексуальных меньшинств. Противники пропаганды секс-меньшинств в свою очередь грозятся не допустить подобных мероприятий.

"Мы считаем важным, чтобы следствие установило всех конкретных лиц или группу лиц, которые распространили сообщения, содержащие угрозу, выявило цель и мотивы их деятельности и думало бы об их привлечении к ответственности", - сказано в заявлении аппарата омбудсмена. В нем не уточняется, какие именно угрозы и от кого поступали в адрес Ломджарии.

В документе также речь идет и о событиях 14 июня, когда у здания правительства Грузии в Тбилиси проходили сразу две акции протеста. Одну проводили сторонники ЛГБТ-сообщества, а другую - их противники. Во время акций противники пропаганды прав сексуальных меньшинств освистали и стали угрожать заместителям омбудсмена Георгию Бурджанадзе и Екатерине Схиладзе, которые находились рядом с протестующими за права ЛГБТ-сообщества. Аппарат омбудсмена надеется, что и этот факт будет изучен полицией.